Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda dərinliyi təqribən 25 m olan su quyusuna düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həyatı təhlükədə olan şəxs xilas edilib.

