Qazaxda həlak olan hərbçimiz nişanlı imiş - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində keçirilən səhra təlimləri zamanı MAXE Əhmədov Tural Əkrəm oğlu AQS-17 silahından atəş açarkən bədbəxt hadisə nəticəsində qəlpə yarası alaraq həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo” həlak olan çavuş Əhmədovla bağlı bəzi məlumatları əldə edib.

Məlumata görə, hərbçimiz Lerikin Ambu kəndindədir. Tural Əhmədovun nişanlı olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.