“Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sabiq sədri Vidadi Muradov vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən sabiq sədr bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən keçirilən əməliyyatla həbs edilən V.Muradovun barəsindəki həbs qətimkan tədbiri bir neçə gün əvvə dəyişdirilərək müalicəsinə şərait yaradılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.