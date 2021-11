“Futbolçuları təbrik edirəm. Çox yaxşı komandaya qalib gəldik".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ" futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov "Kayrat" ilə oyundan sonra fikirlərini bölüşərkən deyib:

“ Meydanda yaxşı mübarizə getdi. Hava şəraitinə, meydanın durumuna baxmayaraq, futbolçular əllərindən gələnin ən yaxşısını etdilər”.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə "Kayrat"a 2:1 hesabı ilə qalib gəldikdən sonra pleyy-off mərhələsinə yüsəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.