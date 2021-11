Böyük Britaniyanın bir çox şəhərindən görünən havadakı yaşıl işıq əhalidə təşviş yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saatlarında görünən işığın nə olduğu barədə rəsmi açıqlama verilməyib. Yerli mənbələrə görə, işıq göy cisminin yerə düşməsi zamanı yaranan işıqdır. Bildirilir ki, atmosferdəki sürtünmə nəticəsində yaranan işıq Londondan da müşahidə edilib.

