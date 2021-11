Avrokubokların qrup mərhələsinin IV turundan sonra ölkələrin UEFA reytinqi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeganə təmsilçisimiz olan “Qarabağ”ın “Kayrat”a üzərində qalibiyyətindən sonra ölkəmizin reytinqinə 0,500 xal əlavə edib. Həmçinin qrupdan çıxmağın təmin edildiyi üçün əlavə 0,250 xal aktivimizə əlavə olunub. Bununla da cari mövsüm əldə edilən xal 4,125-ə çatıb.

Bununla da, Azərbaycan Avropada 25-ci pilləyə qalxıb.

