Fransa və Britaniya arasında balıq "savaşı" - Paris XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Fransa və Böyük Britaniya arasında su sərhədləri ilə bağlı balıq ovuna dair qalmaqal böyüyür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın Avropa Birliyi üzrə nümayəndəsi Klement Bune bildirib ki, Londonla razılıq olmasa, Paris sərt addımlar atacaq. Onun sözlərinə görə, krallığın tətbiq etdiyi siyasət nəticəsində Paris fransız balıqçıların yarısı üçün icazə ala bilib.

Açıqlamaya görə, Britaniya öz sularında ov icazəsi üçün hələ də 200 fransız balıqçıya sənəd verməyib. Bu isə Britaniyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədiyini deməyə əsas verir.

