UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin IV tur oyunlarından sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu adına namizədlər bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, namizədlərdən biri də "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Abdullah Zubirdir.

Xatırladaq ki, "Qarabağ"ın "Kayrat"la səfərində yarımmüdafiəçi Abdullah Zubir 72-ci dəqiqədə rəqibin qapısından topu keçirə bilib.



Qeyd edək ki, qalib UEFA-nın rəsmi saytında azarkeşlər arasında səsvermədən sonra bəlli olacaq .



