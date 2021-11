Misir hökuməti Suveyş kanalından keçid qiymətini 6 faiz artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi dairələr məlumat yayıb. Bildirilir ki, rüsumların artımı təbii qaz daşıyan tankerləri və turist gəmilərini əhatə etmir. Qiymət artımı gələn ilin fevral ayından qüvvəyə minəcək. Süveyş Kanal İdarəsinin məlumatına görə, qiymətlərin artmasına səbəb pandemiyanın yaratdığı iqtisadi böhrandır. İdarə böhrandan ciddi zərər görməməsi üçün belə addım atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.