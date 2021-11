Azarkeşləri təhqir edən "Neftçi"nin baş məşqçisinə CƏZA VERİLDİ

“Neftçi” klubunun baş məşqçisi Samir Abasov azarkeşləri təhqir etdiyi üçün 3 oyun şərti olmaqla 5 oyun cəzalanır, klub 4000 manat cərimə olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar İntizam Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qəbul edilib. Bundan başqa, qəbul edilən digər qərarlar aşağıdakılardır:

