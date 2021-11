Türkiyəni köməyə çağırdılar: Türklər gəlməsə 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq

Bosniya müharibəsinin liderlərindən olan Aliya İzzetbeqoviçin yaxın dostu professor Cəmaləddin Latiç Türkiyəyə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, super güclər bölgəyə hərbi qüvvələr cəlb edib. Tədbir alınmasa 3-cü dünya müharibəsi buradan başlayacaq. Latiç bildirib ki, Türkiyə hər baxımdan bölgəyə təsir edə bilməlidir. Latiçin iddiasına görə, Bosniya və Herseqovinada Serbiya tərəfinin müstəqil siyasət cəhdləri gərginliyi artırıb:

“1-ci və 2-ci dünya müharibəsinin başlama yeri bu bölgə oldu. Hazırda super güclər bölgəyə qüvvə toplayıb. Gərginlik azalmasa 3-cü dünya müharibəsi də bu bölgədən bşalayacaq”.

