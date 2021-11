Medianın İnkişafı Agentliyində Vətən Müharibəsində iştirak etmiş jurnalistlərlə görüş keçirilib

Noyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyində 44 günlük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş jurnalistlərlə görüş keçirilib.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun şücaəti nəticəsində qazanılan şanlı Zəfərin ildönümünə həsr olunmuş tədbir torpaqlarımızın azadlığı uğurunda canından keçmiş Vətən övladlarının, o cümlədən bu ilin iyunun 4-də öz vəzifə borclarını yerinə yetirərkən Kəlbəcərdə mina partlaması nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Televiziyasının operatoru Sirac Abışovun və Azərtac-ın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun xatirələrinin bir dəqiqəlik sükutla anılması ilə başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov Müzəfər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun xalqın birliyindən ruhlanaraq torpaqlarımızı işğaldan azad etməsinin tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb. “44 günlük Vətən Müharibəsində media nümayəndələri öz qələmlərini süngüyə çevirməyi bacardı” deyən Əhməd İsmayılov bildirib ki, Azərbaycan jurnalistlərinin ön cəbhədə hərbçi kimi, reportyor kimi iştirakı yüksək qiymətləndirilir. Tədbir iştirakçılarına Medianın İnkişafı Agentliyinin jurnalist peşəkarlığnının artırlmasında rolu və Agentlik tərəfindən keçirilən təlimlər barədə məlumat verilib. Həmçinin jurnalistikanın müxtəlif sahələri üzrə ixtisaslaşmış klubların yaradılmasına dair müzakirələr aparılıb.

Görüşdə çıxış edən hərbi ekspertlər Ruslan İmamquliyev, Əlisəfa Mehdi, Qarabağ qazisi Rey Kərimoğlu, Vətən müharibəsi iştirakçıları Məğrur Əlipolad, İlham Tumas və digərləri ixtisaslaşmış klubların yaradılması ilə bağlı dəstək ifadə ediblər. Görüşdə media savadlılığının artırılmasına dair fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.