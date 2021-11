“Krım əbədi olaraq Rusiyanın ərazisi qalacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, Krımın yenidən Rusiyaya birləşməsi böyük hadisədir. “Ölkəmiz tarixi birliyi bərpa etdi” deyən Putin, yerli sakinlərin də bu vəziyyətdən məmnun olduğunu ifadə edib.

Putinin sözlərinə görə, Krım sakinləri azad iradəsi ilə əbədi olara Rusiyanın yanındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.