3-cü dünya savaşı barədə DƏHŞƏTLİ PROQNOZ: Dənizdə olacaq, milyonlarla insan... - FOTO

2-ci dünya müharibəsinin başlayacağı tarixi və yeri barədə düzgün proqnoz verən Almaniya vətəndaşı Alois İrlmaierin 3-cü dünya müharibəsi barədə dedikləri yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aralıq dənizində gərginliyin artması bu müzakirələrin yenidən ortaya çıxmasına səbəb olub. Məsələ burasındadır ki, o, 3-cü dünya müharibəsinin Aralıq dənizində başlayacağına dair iddia irəli sürüb:“Yaxın şərqdə anidən başlayan müharibə genişlənərək, Aralıq dənizinda davam edəcək. Sui-qəsdlər olacaq. Məncə bu Balkan yarımadasında olacaq. Əsl qarşıdurma buradan başlayacaq. Bu hadisənin intiqamı üçün dərhal addım atılacaq. Ucsuz-bucaqsız su üzərində qarşıdurma olacaq. İlini tam bilmirəm. Amma dəqiq olacaq. Milyonlarla insanın əhatə edəcək”.



Qeyd edək ki, 1894-cü ildə dünyaya gələn kahin 1959-cu ildə ölüb. O , ölüm tarixini də düz təxmin edib. Onun bir sıra proqnozları düz olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.