Aktrisa Xuraman Əlizadə sosial şəbəkədə ona şəxsi həyatı ilə bağlı rəy yazan izləyicisinə qarğış edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aktrisa izləyicisinə canlı yayımda nikah şəhadətnaməsini göstərib:

“Axı mən ərimi necə zorla pul gücünə yanımda saxlaya bilərəm? Mənim pulum var? Yoldaşımın su şirkəti var. Koronavirusa yoluxanda başımın üstündə dayandı, hər qulluğumu etdi. Məni sevməsəydi, bunları etməzdi. O, sağalan günə qədər mənə qulluq etdi".

Lent.az

