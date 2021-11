“Müdafiə Nazirliyində bir neçə nəfərə demişdim ki...” - Hikmət Mirzəyev

Bu gün Heydər Əliyev Sarayında Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi və “Salnaməfilm” studiyasının birgə istehsalı olan “Şuşa, sən azadsan!” sənədli filminin təqdimatı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə Şuşa əməliyyatını həyata keçirən cəsur əsgər və zabitlərimizin müsahibələri, əməliyyat zamanı çəkilmiş eksklüziv kadrlar yer alıb.Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, general-leytenant Hikmət Mirzəyev də filmdə duyğularını bölüşüb:

“Əməliyyatda mənim tərəfimdən bəzi xüsusi tələblər qoyulmuşdu. İçimizdə daima o hiss oldu ki, biz Şuşanı azad edəcəyik. O inam bizdə vardı. Mən hətta bir çox rəhbər heyətə də əməliyyatların başlanması anından bir neçə saat sonra məruzə etmişəm ki, hansı vaxtda oranı alacağıq.

Hadrut və Füzulini aldıqdan sonra gecə-gündüz yerdən və havadan Şuşanın kəşfiyyatını apardıq. Əməliyyatın ilk günü mən tam əmin idim ki, Şuşanı təmizləyəcəyik. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyində bir neçə nəfərə demişdim.

Vətən Müharibəsində xüsusi təyinatlıların həlledici rolu və tarixə keçəcək əfsanəvi şücaəti danılmazdır. Bizim şəxsi heyətimiz bütün risklərə hazır idi və bunu göz önünə alaraq düşmənin edə bilmə

