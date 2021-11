"Qaziantep" - "Kasımpaşa" qarşılaşmasında qəribə hadisə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim Halis Özkahya matçı 9 dəqiqəlik uzatmaq vaxtından sonra 90+5-ci dəqiqədə bitib. Lakin sonra hakim oyunçuları soyunma odasından geri çağıraraq qalan dəqiqələri də oynadıb.

Hakimin nəyə görə belə etdiyi bilinmir.



