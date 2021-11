Qubadlı rayon prokurorunun köməkçisi Rəcəb Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, onun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verilib.

