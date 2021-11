“Zəngəzur dəhlizi” yaxın vaxtlarda AÇILACAQ: Binəli Yıldırım

“Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik üçün yeni üfüqlər açılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki,bunu Türkiyənin sabiq Baş naziri Binəli Yıldırım VIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib.

Binəli Yıldırım həmçinin 3+3 regional əməkdaşlıq formatına toxunaraq, bunun “regiona sülh gətirəcəyini” vurğulayıb. Türkiyənin yüksək səviyyəli nümayəndəsi onu da deyib ki, ki, “Zəngəzur dəhlizi” yaxın vaxtlarda işə salınacaq. Binəli Yıldırım onu da qeyd edib ki, əməkdaşlıq platformasına regionun digər dövlətləri də cəlb oluna bilər.

"Biz Balkan regionunda da bu səylərimizi davam etdiririk. Bildiyiniz kimi, Balkanların təhlükəsizliyi Avropanın təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Avropa İttifaqı keçmişdə etdiyi ağrılı səhvləri təkrarlamaqdan çəkinməli, məsələyə detallı şəkildə yanaşmalıdır”, - deyə o qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.