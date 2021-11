Bu məktəbdə oğlanlara və kişi müəllimlərə ƏTƏK geyindirdilər - Valideynlər ÜSYAN EDİR - FOTO

Böyük Britaniyada qəribə hadisə yaşanıb. Belə ki, ibtidai sinifdə oxuyan oğlanlara bərabərlik rəmzi olaraq ətək geyinməyə məcbur ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il noyabrın 4-də Edinburqda “Məktəb günü üçün ətək geyin” kampaniyası kişi müəllimlərə ətək geyinmələri xahiş olunur. Bu addım da məktəblilərin valideynlərini qəzəbləndirir. Onlar uşaqlarının normal, cinsinə uyğun geyinmələrini istəyiblər.

Valideynlərin üsyanına məktəb rəhbərliyinin cavabı da çox gözlətməyib. Qurum cinsə dəxli olmayan neytral geyim ideyasını təbliğ etməyə çalışdığını və hər kəsin özünü lazım bildiyi kimi ifadə edə bilməsi lazım olduğunu bildirib.

