Pensiya ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA

2022-ci ildə orta aylıq pensiya məbləğinin 14,4 manat artaraq, 343,2 manat məbləğinə çatdırılması proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az bu barədə Hesablama Palatasının “Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy”inə istinadən xəbər verir.

“Orta aylıq pensiya məbləğlərində nəzərəçarpacaq artımlar 2019-cu ilin sonlarından başlayaraq müşahidə olunmaqdadır. Bu tarixdən pensiya məbləğlərində əsaslı dəyşikliklərin baş verməsi əmək pensiyasının minimum məbləğinin artırılması, orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinin yüksək olması və buna müvafiq olaraq pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi, müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin əməkhaqlarının artımı hesabına həmin kateqoriyaya aid edilən və hazırda pensiyaçı olan şəxslərə təyin edilmiş pensiyaların yenidən hesablanması ilə bağlıdır”, - rəydə qeyd olunur.

