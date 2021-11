​Bakı Biznes və Kooperasiya kollecində Zəfər Gününə həsr olunmuş TƏDBİR KEÇİRİLDİ - Foto

Bakı Biznes və Kooperasiya kollecində Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə əfsanəvi kəşfiyyatçılar Elmar Allahverdiyev və Elnur Fərzəliyev, eyni zamanda Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarının ailə üzvləri, qazilər, tələbələr və kollec nümayəndələri iştirak edib.

Dövlət himninin səsləndirliməsi ilə başlayan tədbirdə bildirilib ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ordumuz misli görünməmiş şücaət göstərdi, qələbə qazandı və bununla da uzun illər ayrı qaldığımız torpaq həsrətinə son qoyuldu.

Müharibə iştirakçıları qeyd ediblər ki, dünyanın ən güclü ordularının sırasında yer alan Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistanın işğalına son qoyaraq düşməni diz çökdürdü.

Tədbir tanınmış muğənnilərin qələbə nəğmələri ilə davam edib.

