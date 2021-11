Xarici İşlər Nazirliyinin Tvitter hesabında Beynəlxalq müharibə və silahlı münaqişələrdə ətraf mühitin istismarının qarşısının alınması günü münasibətilə paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təbii yaşayış mühitinin bərpasında qərarlıdır və Ermənistanın qanunsuz işğalı zamanı vurduğu böyük ziyandan narahatdır.

Ermənistan regionda həm ermənilərin, həm də azərbaycanlıların yaşayış mühitini zəhərlədiyinə görə cavab verməlidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.