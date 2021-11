Vətən Müharibəsinin 21 yaşlı şəhidi Cəmil Məmmədli

Şəhid Cəmil Məmmədli okyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərdən birində qəhrəmancasına şəhid olub.

28 iyul 1999-cu il təvəllüdlü və evin tək oğlu olan Cəmil Məmmədli ali təhsilli olub. 2020-ci ilin iyulunda ali təhsilini başa vuran kimi hərbi xidmətə yollanıb. Əsgər olaraq Vətən Müharibəsində iştirak edib.



Şəhid Cəmil Məmmədli ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən 4 medalla təltif olunub.

Metbuat.az şəhid Cəmil Məmmədli ilə bağlı hazırlanan reportajı təqdim edir:

