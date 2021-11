Ukraynada deputat və həyat yoldaşı hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna polisi məlumat yayıb.

Polisdən verilən məlumata görə, hücum edənlər deputatın avtomobilini saxlayıb və onlara hücum ediblər. Deputat xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır.

Ukrayna hüquq-mühafizə orqanları hücum edənləri axtarır, onları beş ildən səkkiz ilə qədər həbs gözləyir.

Qeyd edək ki, deputatın kimliyi açıqlanmayıb.

