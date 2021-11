Əli Əliyev saxlanıldı

Vətəndaş İnkişaf Partiyasinın (VİP) sədri Əli Əliyev saxlanılması barədə məlumat yayılıb.

Metbut.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Xural" qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı Feysbuk səhifəsində paylaşıb.

Əvvəl Zeynallı bu məlumatı Əli Əliyevin yaxınlarına istinadən paylaşdığını qeyd edib.

Baş redaktor həmçinin "Bumeranq" TV-nin baş redaktoru Elçin Rəhimzadənin də saxlanıldığını qeyd edib.

Musavat.com isə hazırda VİP sədri və "Bumeranq" TV -nin rəhbərinin bir məsələ ilə bağlı ifadə verdiyi, onların yaxın saatlarda sərbəst buraxılacaqları barədə məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, irəliləyən saatlarda VİP sədri Əli Əliyev və Elçin Rəhimzadə özləri məlumat yayacaqlar. Adları çəkilən şəxslərin sadəcə, ifadə üçün dəvət edildiyi vurğulanıb.

