Rusiyada ötən sutkada koronavirusa 41 min 335 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu pandemiya başlayandan bəri bir sutkada maksimal yoluxma göstəricisidir.

Son sutkada ölənlərin sayı isə 1188 nəfər olub.

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyada 8 milyon 755 min 930 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 245 min 635 nəfər isə həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.