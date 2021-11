Kölndə Zəfər Günü aksiyası keçirildi - FOTOLAR

Almaniyanın Köln şəhərindəki Domplatte kilsəsinin qarşısında 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş aksiya keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, Komityənin dəstəyi, Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evi və Köln Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya zamanı “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə fotosərgi nümayiş etdirilib.

Sərgidə Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında saxladığı əzəli Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizm aktlarını ifşa edən fotomateriallara və məlumatlara diqqət cəlb edilib. Kölndə yaşayan tarzən Vahid Məmmədovun ifasında Azərbaycan musiqisi səsləndirilib.

Sərgi ilə maraqlanan yerli sakinlərə bir il öncə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimizin torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad etdiyi, Qarabağda irimiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin başlanması barədə məlumatların əks olunduğu broşürlər və Zəfər Günü münasibətilə xüsusi hazırlanmış şirniyyatlar paylanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.