Bakıda 14 yaşlı qız itkin düşdü - FOTOLAR

Bakıda Cavadova Alina adlı yeniyetmə qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Alinanın anası Oksana Cavadova məlumat verib.

O bildirib ki, qızı bu gün saat 11:30 radələrində taksi ilə evə yollanıb. Günəşli qəsəbəsində yerləşən “Bravo” marketin yanında, evinin yaxınlığında taksidən düşüb, amma evə gəlməyib.

O, qızını görənlərdən Daxili işlər Nazirliyinə, yaxud onun (050) 389 16 69, (070) 882 00 30 əlaqə nömrələrinə məlumat vermələrini xahiş edib.

Alinanın əynində açıq yaşıl rəngdə gödəkçə, boz şalvar, qəhvəyi çəkmələr olub.

