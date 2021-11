Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqda PKK terrorçularına qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, İraqın şimalındakı həyata keçirilən əməliyyatda daha 3 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Nazirlik qeyd edib ki, terrorçulara qarşı əməliyyatlar davam edir.

