Gürcüstanın eks-prezidenti Mixail Saakaşvilinin nəsə yediyini və şirə içdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüləri Gürcüstan Penitensiar Xidməti yayıb.

Qeyd edək ki, dünən Gürcüstanın ədliyyə naziri Rati Breqadze Saakaşvilinin sıyıq yediyini və təbii şirələr içdiyini bildirib.

