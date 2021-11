Türkiyədə "Siper" adlı yeni hava hücumundan müdafiə sisteminin atış sınağını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri İsmayıl Dəmir məlumat yayıb.



Raketin sınağının uğurla başa çatdığı bildirilir. Uzun mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemlərində istifadə ediləcək raket ilk dəfə ictimaiyyətə nümayiş etdirilib.

Dəmir sistemin 2023-cü ildə silahlanmaya qəbul ediləcəyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.