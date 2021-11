Türkiyəli məşhur müğənni Ece Seçkin konsertində geyindiyi libasla gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seçkin həm mahnıları, həm də geyimi ilə diqqət çəkib.

Bursadakı konsertindən səhnə pozalarını sosial şəbəkədə paylaşan müğənniyə "Ece yenə bildiyimiz kimi", "dekoltedən imtina edə bilmir" şərhlərini yazıblar.

