Gəncə şəhərində 2 aylıq uşaq küçəyə atılıb.

Metbuat.az-ın publika.az-a istinadən məlumatına görə, qız uşağı olan körpəni tanımadığı şəxslər tapıb və 2 saylı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Körpə müayinə olunub və hazırda vəziyyəti normaldır. Körpə suni qida alır, hər hansı bir xəstəliyi yoxdur. Körpənin çəkisi 4 kq-dan artıqdır, boyu 58 sm dir.

