Azərbaycanın şose velosipedi üzrə yığma komandasının baş məşqçisi, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, əməkdar məşqçi Əbülfəz Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əbülfəz Məmmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib.

