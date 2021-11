Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün instaqramdakı hesabında Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Şuşa şəhərinə səfərlə bağlı paylaşımlar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birinci vitse-prezident yazıb:

“Yolumuz Şuşayadır! Ey, doğma Vətən!” qeydini əlavə edib.

Birinci vitse-prezidentin digər paylaşımında isə bu sözlər yer alıb: “Yolun hər zaman açıq və işıqlı olsun, doğma Azərbaycan!”.

