Bundesliqada 44 illik rekord təkrarlandı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasının 11-ci turunda “Bavariya” “Frayburq”u 2:1 hesabıyla məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi bu nəticəylə turnirin 44 illik rekordunu təkrarlayıb.

Belə ki, “Bavariya” 2021-ci ildə çempionat oyunlarında artıq 100 qol vurub. İlin sonuna qədər hələ xeyli oyun keçirəcəyini nəzərə alsaq, bu komandanın rekordunu yeniləyəcəyi şübhə doğurmur.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə 1977-ci ildə “Köln” komandası çempionat oyunlarında bir təqvim ilində 100 qol vurmağı bacarmışdı.

“Bavariya” bu mövsüm Bundesliqada keçirdiyi 11 oyunda 40 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.