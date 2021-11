Kişinyovda 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunmuş barelyefin açılışı olacaq - FOTO

8 noyabrda saat 12.00-də (Bakı vaxtı ilə saat 14.00-də) Kişinyovda Azərbaycanın Səfirliyinin qarşısındakı Azərbaycan guşəsində 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunmuş barelyefin təntənəli açılışmərasimi keçiriləcək.

Azərbaycanın Moldovadakı Səfirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, barelyefin üzərində zəfərin rəmzi olan “Dəmir yumruq” və sülhün rəmzi olan - “Xarı bül-bül” əks olunub. Həmçinin barelyefdə üç dildə-azərbaycan, rumın və ingilis dillərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Qarabağ- Azərbaycandır. Biz bundan sonra qalib ölkə və müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacağıq” sözləri yazılıb. Bundan başqa “Dəmir yumruğun” altında üç dildə “Bizim birliyimiz-bizim gücümüzdür” şüarı əks olunub.

Açılışda rəsmi şəxslərin, Moldovada akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, mədəniyyət xadimlərinin, Azərbaycan diasporunun üzvlərinin və yerli KİV nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.

