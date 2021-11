Prezident İlham Əliyev 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının rəsmi feysbuk hesabında paylaşılan fotoda Xarıbülbül əks olunub.

Fotonun fonunda isə Şuşanın qala divarları yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.