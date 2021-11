Azərbaycan Premyer Liqasının 10-cu turunda "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ın qonağı olub və rəqibini 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.

Metbuat.az qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.