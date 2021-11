Veteran dənizçi, kapitan, Prezident təqaüdçüsü Aslan Musayev 91 yaşında vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-yə (ASCO) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, mərhum sabah dəfn olunacaq.

ASCO rəhbərliyi və kollektivi həmkarlarının doğmalarına başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyir.

Xatırladaq ki, Aslan Musayev 1952-ci ildən 2009-cu ilədək fasiləsiz gəmiçilik sahəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.