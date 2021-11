Türkiyə səfirliyindən Zəfər Günü təbriki - FOTO

Bu gün 8 noyabr Azərbaycanda Zəfər Günüdür. Düz bir il öncə 44 günlük Vətən müharibəsində tarixi Zəfər qazanan Azərbaycan tarix yazdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu münasibət ilə Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Səfirliyin tvitter hesabında yerləşdirilən təbrikdə deyilir: “Can Azərbaycanın torpaqlarının düşmən işğalından azad olunmasını müjdələyən 8 noyabr-Zəfər Günü münasibətilə Ali Baş Komandan Prezident cənab İlham Əliyevi, qəhrəman Azərbaycan Ordusunu və xalqını təbrik edir, bu qələbəni hərkəsə bəxş edən bütün şəhidlərimizi hörmətlə yad edirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.