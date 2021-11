Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Bakıda 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə şeir səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir çıxışı zamanı Türkiyə şairi Hasan Akarın "Sən Azərbaycan ürəyimdə atəş" şeirindən bir hissə səsləndirib:

"Getməsin Şuşaya, azadlığa xarıbülbül

Açmasın lalələr torpaqdaykən minlərlə gül

"Enməsin yüksələn bayraq" bitsin əsrlik zülm

Qonmaz başqa eşqə Azərbaycansız bu könül"

