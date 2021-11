Rusiya Ukraynanı PUA-dan istifadə etdiyinə görə qınadı

Rusiya Türkiyədən aldığı pilotsuz uçuş aparatlarından istifadəyə görə Ukraynanı Minsk anlaşmasını pozmaqda ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova açıqlama verib. O bildirib ki, Donbassda SİHA-dan istifadə edilməsi ilə Minsk anlaşması pozulub. Sözçü bildirib ki, təkcə ATƏT müşahidəçilərinin bölgədə pilotsuz uçuş aparatından istifadə etmək səlahiyyəti var.

Zaxarova Normandiya formatında görüşün keçirilməsi üçün çağırışlar edən Fransa və Almaniyanı Donbassda Ukraynanın əməllərinə səssiz qalmaqda ittiham edib.

