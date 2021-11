“İlk növbədə, xahiş edirəm ki, Vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edərkən deyib.

Daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.