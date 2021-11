Türkiyənin Bursa şəhərində ananın əməli hamını dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 4 yaşlı oğlundan çanta oğurlamasını istəyib. Həmin anlar isə müşahidə kamerasına düşüb. Ana bəyəndiyi çantanı oğlundan götürməsini istəyib. Uşaq çantanı götürərək, uşaq arabasına qoy. Valideyn özü isə satıcının diqqətini yayındırmaq üçün digər çantanın qiymətini soruşub.

Ardınca isə onlar ərazidə uzaqlaşıb.

