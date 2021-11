Torpağı qazanda gördüklərinə İNANMADI: Uzun müddətdir axtarılan... - FOTOLAR

2012-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına daxil edilən TürkiyəninAizanoi şəhərindəki axtarışlar zamanı üzə çıxan 5 min illik əsərlər barədə araşdırmalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidə Afrodita və Dionisin beş min il yaşı olan heykəllərinin daşdan hazırlanan başları tapılıb.

Bildirilir ki, bundan əvvəl heykəllərin digər hissələri tapılmışdı. Alimlər uzun müddət idi ki, heykəllərin digər hissələrini axtarırdı. Bir müddətdən sonra axtarışlar uğurlu alınıb və elm adamları əhəng daşından oyulmuş başları da aşkar ediblər.

Qeyd edək ki, Qədim Aizanoi şəhərinin eramızdan əvvəl 3300-cü ildə qurulduğu güman edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.