ABŞ Türkiyə sərhədinə qoşun yığır: Yüzlərlə helikopter, çox sayda zirehli texnika...

ABŞ Yunanıstanın şimal-şərqində yerləşən Aleksandrupolis limanına 120 hücum helikopteri və 1000 zirehli texnika yerləşdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi tədarük ABŞ və Yunanıstan arasında imzalanan müdafiə sazişinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Əraziyə baxış keçirən ABŞ-ın Yunanıstandakı səfiri Cefri Pyatt bildirib ki, bu tarixin ən böyük yığınağıdır.

Diplomat ABŞ və Yunanıstan arasında hərbi əlaqələrin sürətlə irəliyə doğru getidiynə diqqət çəkib.

