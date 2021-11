Məşhur şəxslərin evindən külli miqdarda pul oğurladı: Həbs olunmamaq üçün xaricə qaçdı - FOTO

Böyük Britaniya polisi ölkə tarixinin ən böyük soyğun hadisələrinə imza atan Alfredo Lindley adlı şəxsin həbs edilməsi üçün axtarışlara başlayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəlinin məşhur şəxslərin evlərindən ümumilikdə 25 milyon sterlinq pul oğurladığı güman edilir. Onun axtarışı Avropa miqyasında davam edir. Ehtimala görə, o Serbiyada gizlənib. Məlumata görə, Lindleyin rəhbəri olduğu dəstə üzvləri təkcə 1 ay ərzində 3 məşhur şəxsin evindən külli miqdarda pul oğurlayıb.

Şübhəlinin 10 ildir məşhur şəxslərin evlərində oğurluq etdiyi ehtimal edilir. 10 ildə o, azı 19 addan istifadə edib.

