“Azİz”in prezidenti Lev Spivak Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

“Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti Lev Spivak Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Hörmətli İlham Heydər oğlu.

İsraildə yaşayan çoxminlik Azərbaycan icması adından Sizi və Sizin şəxsinizdə bütün xalqınızı əlamətdar tarix – Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsinin birinci ildönümü münasibətilə təbrik edirəm.

Bu Qələbə Azərbaycan xalqının sıx birliyi, əsgərlərinin qəhrəmanlığı və fədakarlığı, həmçinin Siz başda olmaqla, Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin müdrik və uzaqgörən siyasəti sayəsində mümkün olub.

Bu Zəfər azərbaycanlıları qalib millətə, Azərbaycanı isə döyüş meydanında ədalətli mübarizə nəticəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkəyə çevirib.

2020-ci il Vətən müharibəsində Azərbaycanın Qələbəsi dönüş nöqtəsi, firavanlaşan Azərbaycanın və sülhsevər xalqınızın yeni tarixinin başlanğıc nöqtəsi olacaq.

Sizə və bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, sülh və firavanlıq arzu edirəm.

Yaşasın Azərbaycan!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.